Ο Ήρωας κι ο δράκος του...

Χτίζοντας ένα σχολείο για τη Γκάνα Στέφανος Μαντζαρίδης Χτίζοντας ένα σχολείο για τη Γκάνα Τώρα μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις στο χτίσιμο μιας σχολικής αίθουσας για τα παιδιά της Γκάνα συμμετέχοντας στο σημερινό bazaar για τον σκοπό αυτόν στη Θεσσαλονίκη. Στέφανος Μαντζαρίδης Νιώσε κάθε συναίσθημα ελεύθερα, δικό σου είναι! Χρύσα Κατσιτοπούλου Νιώσε κάθε συναίσθημα ελεύθερα, δικό σου είναι! Δυνατός είναι αυτός που εκφράζει ότι νιώθει και δε φοβάται να παραδεχθεί ότι δεν είναι τέλειος και άφθαρτος. Χρύσα Κατσιτοπούλου Ένα ατελείωτο θαύμα Χριστίνα (Ανδρομέδα) Πεταλωτή Ένα ατελείωτο θαύμα Αλήθεια πόσες φορές έχετε πει στη μάνα σας για πλάκα «αυτό το πήρες από μένα»; Χριστίνα (Ανδρομέδα) Πεταλωτή Λέμε όχι στην παραβίαση της παιδικότητας Catherine Nikol Λέμε όχι στην παραβίαση της παιδικότητας Πάνω από 246 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο εργάζονται και τα περισσότερα από αυτά δεν μορφώνονται. Catherine Nikol Είμαι η Λυδία κι έχω σύνδρομο DOWN Κλειώ Βλαχάκη Είμαι η Λυδία κι έχω σύνδρομο DOWN Χαρίζω στους ανθρώπους το πιο μεγάλο μου χαμόγελο για να μην στεναχωριούνται που εκείνοι μεγαλώνουν κι εγώ παραμένω ακόμα παιδί. Κλειώ Βλαχάκη Γιατροί του Κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι... Στέφανος Μαντζαρίδης Γιατροί του Κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δε μένουν στα όμορφα λόγια αλλά κάνουν στάση ζωής την αλληλεγγύη Στέφανος Μαντζαρίδης

