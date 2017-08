Θ(έρως) σημαίνει Σκόπελος

Ειρήνη Χρ. Συκιώτη

"There where some very bad days...and some unexpected beautiful... περισσότερα

δημοσίευσε κι εσύ στο enfo.gr

Sir Verano Ειρήνη Χρ. Συκιώτη Sir Verano Μια παραλία σε χρυσαφένιες αποχρώσεις, ένα δροσερό καλοκαιρινό ποτό, κοράλλια και κοχύλια μιας μικρής προσωπικής μας Ατλαντίδας... Ειρήνη Χρ. Συκιώτη Bella Bologna - 1o Μέρος Παναγιώτης Κάτσαρης Bella Bologna - 1o Μέρος Μια βόλτα πίσω στο χρόνο, στην αγαπημένη μου Bologna με όχημα τις αναμνήσεις μιας υπέροχης περιόδου της ζωής μου. Παναγιώτης Κάτσαρης H πραγματική ελευθερία συνιστά την μοναξιά; Χριστίνα Πανταζή H πραγματική ελευθερία συνιστά την μοναξιά; Είναι η απόλυτη ελευθερία επιθυμητή για ένα άνθρωπο; Η απόλυτη ελευθερία συνδέεται με τη μοναξιά; Ίσως τελικά να αξίζει να επενδύουμε και σε κάποιον άλλο άνθρωπο... Χριστίνα Πανταζή Νήσος Χίος, ΑΝΑΒΑΤΟΣ Παναγιώτης Κάτσαρης Νήσος Χίος, ΑΝΑΒΑΤΟΣ Ξαφνικά σταμάτησε γιατί κάτι είχε ακούσει. Σταμάτησε για να αφουγκραστεί. Προσπάθησε, τέντωσε τα αυτιά του σαν κυνηγόσκυλο, λίγο έλειψε να σκύψει και να μυρίσει το χώμα... Παναγιώτης Κάτσαρης Free and real: δεν τελειώνει... dafni scaglioni Free and real: δεν τελειώνει... Απόσταγμα τεσσάρων ημερών παραμονής στο εγχείρημα Τελαίθριον, στη Βόρεια Εύβοια. Το μάθημά μου το έμαθα καλά: Δεν τελειώνει... Να πάτε! dafni scaglioni Μια βόλτα στη Λίμνη Μπελέτσι της Πάρνηθας... Ιάσονας Κάντας Μια βόλτα στη Λίμνη Μπελέτσι της Πάρνηθας... Όταν μιλάει κανείς για το Λεκανοπέδιο της Αττικής, φαντάζεται τον ορυμαγδό τσιμέντου και καυσαερίου που μας κατακλύζει. Η Αττική όμως επιμένει να κρατά τα μυστικά της σε πείσμα όλων μας. Μια βόλτα στην Πάρνηθα και στην άγνωστη λίμνη Μπελέτσι... Ιάσονας Κάντας

περισσότερα

enfo.gr Web Wikipedia Βικιπαίδεια YouTube