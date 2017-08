Η κατάρα του πρώτου πρώην Α Α My Messy World Because My Ex Was Dirty



Μάλλον όχι, θα ακούσεις σπάνια να μιλάω ευγενικά για τους πρώην μου, για να λέμε και του στραβού το δίκιο έχω πέσει και σε καλούς ανθρώπους που απλά στη πορεία δεν ταιριάξαμε.



Πάντα έγραφα για έναν συγκεκριμένο πρώην, ίσως επειδή πόνεσα πιο πολύ, ίσως επειδή πληγώθηκα ή ίσως πάλι γιατί είναι ο μοναδικός πρώην που σιχαίνομαι.



"Σιχαίνομαι": Ποτέ δεν έχω μισήσει άνθρωπο τόσο πολύ και είναι η πιο βαριά κουβέντα που μπορείς να ακούσεις από κάποια που κάποτε αγάπησε πολύ. Θα μου πεις ότι το μίσος και το πάθος πάνε πακέτο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο πακέτο δεν πάνε.



Ποτέ δεν έγραψα για την πρώτη μου σχέση δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή τον έχω ξεχάσει ή επειδή ήμασταν 18 και σαν παιδιά κάναμε πολλές βλακείες και λάθη. Αλλά να σου πω ήταν η πιο αληθινή σχέση που είχα παρόλο που χωρίσαμε μετά από εφτά μήνες, εκείνος ήταν πάντα εκεί για εφτά ολόκληρους μήνες.



Μετά από εκείνον έπεφτα πάνω σε λάθος ανθρώπους.



Ενώ ήθελα κάποιον σαν τον πρώτο μου πρώην εγώ ήθελα να φάω τα μούτρα μου με τους πιο ακατάλληλους άντρες.



Τα μούτρα μου τα έφαγα και στα 28 μου πλέον αναπολώ την πρώτη μου σχέση, γιατί ήταν η πιο αθώα, γιατί ήμουν 18 και ζούσα σε ένα όμορφο ροζ συννεφάκι και ήταν όμορφο γιατί και η τότε μου σχέση ήταν απίθανη.



Ποτέ δεν τον έψαξα, ποτέ δεν έκανα πισωγύρισμα στον πρώην μου, έκανα τις επιλογές μου με λάθος σχέσεις αλλά και οι ακατάλληλες σχέσεις με μάθανε να είμαι δυνατή.



Αν δεν είχα μπλέξει με barman ή αν δεν είχα άντρες κολλητούς για να με μάθουν πως λειτουργούν και πως σκέφτονται οι άντρες μέσα σε μια σχέση εγώ ακόμα θα ζούσα στο ροζ συννεφάκι και θα ήμουν ακόμα εκείνο το 18χρονο αθώο κορίτσι.



Αν είχατε και εσείς κάποιον πρώην που ήταν ο κατάλληλος για εσάς και μετά από εκείνον πέφτετε συνέχεια σε λάθος άντρες τότε σκεφτείτε μήπως ο πρώην σας έχει ρίξει κάποια κατάρα και είναι το φάντασμα ή απλά σκεφτείτε πως κάτι κάνετε λάθος εσείς όταν ψάχνετε τον ιδανικό σύντροφο και από ενθουσιασμό δεν βλέπετε τα στραβά του.



Γιατί και οι λάθος σύντροφοι χρειάζονται, αλλά πάνω από όλα χρειαζόμαστε εκείνον που θα μας αγαπάει αληθινά.



Tina Michaelidou , 03/08/2017