Όπως μοιάζει ο ήλιος σαν δύει, έτσι δύεις στα χέρια μου εσύ Α Α

Μεσημέρι καλοκαιριού. Σε κάποια γειτονιά της Αθήνας. Το δωμάτιο είναι σκοτεινό. Μερικές ακτίνες του ήλιου μπαίνουν από τις γρίλιες και πέφτουν πάνω στα γυμνά σώματά τους, σχηματίζοντας μικρούς κύκλους.



Εκείνη με βρεγμένα μαλλιά. Πριν από λίγο είχε τελειώσει το μπάνιο της. Οι ώμοι της, ο λαιμός, το στήθος της έκαιγαν. Κι έτσι όπως έκαιγαν ανέδυαν ένα άρωμα από εσπεριδοειδή. Τα χέρια της έτρεμαν ακόμη λίγο. Τα μάτια βαριά. Μόλις τα είχε κλείσει. Είχε αποκοιμηθεί. Στο πλάι. Και οι δύο. Ο ένας αντικριστά από τον άλλο. Με τα χέρια τους να ενώνονται μπροστά από τα πρόσωπά τους. Εκείνος, πόσο όμορφος ήταν για εκείνη. Για εκείνη που ήταν ερωτευμένη μαζί του. Καστανά μαλλιά, καστανά μάτια. Γένια κάλυπταν τα μάγουλά του. Τα μάτια του ήταν υγρά και είχαν κοκκινίσει. Στο πάτωμα ήταν πεσμένα τα ρούχα του.



Κάπου στο βάθος, ένας υπολογιστής, περίμενε να παίξει ξανά το stand by me. Αέρας έμπαινε από τις γρίλιες και δρόσιζε τα κορμιά τους. Τα χείλια τους ήταν κόκκινα. Στο πρόσωπό τους απλωνόταν μια ηρεμία και μια ικανοποίηση.

Πριν από λίγο, είχαν γίνει ο ένας για τον άλλο μια ανάσα μισή. Πριν από λίγο, είχαν κάνει έρωτα για πρώτη φορά. Πριν από λίγο, είχε τολμήσει να του πει ένα ρητό που είχε απομνημονεύσει εδώ και πολλά χρόνια και το κράταγε για εκείνη την στιγμή. Πριν από λίγο, του είπε "Σ' αγαπώ όχι μόνο για αυτό που είσαι, αλλά και για αυτό που είμαι εγώ όταν είσαι μαζί μου". Πριν από λίγο... Μεσημέρι καλοκαιριού. Σε κάποια γειτονιά της Αθήνας. Το δωμάτιο είναι σκοτεινό. Μερικές ακτίνες του ήλιου μπαίνουν από τις γρίλιες και πέφτουν πάνω στα γυμνά σώματά τους, σχηματίζοντας μικρούς κύκλους.Εκείνη με βρεγμένα μαλλιά. Πριν από λίγο είχε τελειώσει το μπάνιο της. Οι ώμοι της, ο λαιμός, το στήθος της έκαιγαν. Κι έτσι όπως έκαιγαν ανέδυαν ένα άρωμα από εσπεριδοειδή. Τα χέρια της έτρεμαν ακόμη λίγο. Τα μάτια βαριά. Μόλις τα είχε κλείσει. Είχε αποκοιμηθεί. Στο πλάι. Και οι δύο. Ο ένας αντικριστά από τον άλλο. Με τα χέρια τους να ενώνονται μπροστά από τα πρόσωπά τους. Εκείνος, πόσο όμορφος ήταν για εκείνη. Για εκείνη που ήταν ερωτευμένη μαζί του. Καστανά μαλλιά, καστανά μάτια. Γένια κάλυπταν τα μάγουλά του. Τα μάτια του ήταν υγρά και είχαν κοκκινίσει. Στο πάτωμα ήταν πεσμένα τα ρούχα του.Κάπου στο βάθος, ένας υπολογιστής, περίμενε να παίξει ξανά το stand by me. Αέρας έμπαινε από τις γρίλιες και δρόσιζε τα κορμιά τους. Τα χείλια τους ήταν κόκκινα. Στο πρόσωπό τους απλωνόταν μια ηρεμία και μια ικανοποίηση.Πριν από λίγο, είχαν γίνει ο ένας για τον άλλο μια ανάσα μισή. Πριν από λίγο, είχαν κάνει έρωτα για πρώτη φορά. Πριν από λίγο, είχε τολμήσει να του πει ένα ρητό που είχε απομνημονεύσει εδώ και πολλά χρόνια και το κράταγε για εκείνη την στιγμή. Πριν από λίγο, του είπε "Σ' αγαπώ όχι μόνο για αυτό που είσαι, αλλά και για αυτό που είμαι εγώ όταν είσαι μαζί μου". Πριν από λίγο... Καλλιόπη Μ. , 04/08/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ