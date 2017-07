Μισό φεγγάρι φως Α Α

Μισό φεγγάρι φως η νύχτα

σε προσμονή γέμισης.

Φως σε διαδικασία διαστολής

ίσαμε το ολόκληρο...

Το όλον...

Κι ύστερα πάλι φως σε χάση...

Το όλον σε διαδικασία συστολής.

Ως την ανυπαρξία...

Το τίποτα...

Κύκλος ζωής...

Από το τίποτα στο όλον

Κι από το όλον στο τίποτα...

Και πάλι στην αρχή...

Όλα αρχή είναι τελικά. ..

Ακόμα και το τέλος...



Half moon’s light the night

in anticipation of filling.

Light in the diastole process

till the whole...

And then again in waning light...

The whole in systole.

Till its full absence...

Till nothing...

Circle of life...

From nothing to whole.

And from whole to nothing...

Back at the beginning...

All is a start eventually...

Even the end...



Δέσποινα Αυγουστινάκη



ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΙΗΣΗ

