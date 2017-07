Sir Verano

Ειρήνη Χρ. Συκιώτη

Ημερολόγιο Σελ. 13: Γαύδος Vins Naked-Chief Ημερολόγιο Σελ. 13: Γαύδος Όλη η φύση μέσα σε μια υπέρτατη αρμονία. Βυθός, θάλασσα, ξηρά, σύννεφα, ουρανός. Τελικά είναι αλήθεια, η μουσική της σιωπής είναι υπέροχη. Vins Naked-Chief H πραγματική ελευθερία συνιστά την μοναξιά; Χριστίνα Πανταζή H πραγματική ελευθερία συνιστά την μοναξιά; Είναι η απόλυτη ελευθερία επιθυμητή για ένα άνθρωπο; Η απόλυτη ελευθερία συνδέεται με τη μοναξιά; Ίσως τελικά να αξίζει να επενδύουμε και σε κάποιον άλλο άνθρωπο... Χριστίνα Πανταζή Προκυμαίες Ελευθερία Προκυμαίες Μες στις πολύχρωμες του νότου προκυμαίες φεύγω και χάνομαι σε ανείπωτες αλήθειες στις ανεμόσκαλες κυμάτων αρμενίζω σαν μια κατάμαυρη πειρατική σημαία Ελευθερία Νήσος Χίος, ΑΝΑΒΑΤΟΣ Παναγιώτης Κάτσαρης Νήσος Χίος, ΑΝΑΒΑΤΟΣ Ξαφνικά σταμάτησε γιατί κάτι είχε ακούσει. Σταμάτησε για να αφουγκραστεί. Προσπάθησε, τέντωσε τα αυτιά του σαν κυνηγόσκυλο, λίγο έλειψε να σκύψει και να μυρίσει το χώμα... Παναγιώτης Κάτσαρης Ήταν καλοκαίρι. Ήταν στην Ελλάδα του 2020... Ιάσονας Κάντας Ήταν καλοκαίρι. Ήταν στην Ελλάδα του 2020... Ήταν μέρα. Ήταν σαν όλες τις άλλες. Ο ήλιος κόστισε μόλις δύο ευρώ και το ξημέρωμα άλλα τόσα. Η άμμος είχε χάσει το πλεονέκτημα έναντι στα βότσαλα. Ιάσονας Κάντας Free and real: δεν τελειώνει... dafni scaglioni Free and real: δεν τελειώνει... Απόσταγμα τεσσάρων ημερών παραμονής στο εγχείρημα Τελαίθριον, στη Βόρεια Εύβοια. Το μάθημά μου το έμαθα καλά: Δεν τελειώνει... Να πάτε! dafni scaglioni

