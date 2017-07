Αθάνατο εθνικιστικό lifestyle Α Α



Όσοι είστε έστω και λιγάκι μυημένοι στην καφρίλα της metal μουσικής και δε της black, ίσως το πιάσετε πιο γρήγορα.

Όλοι μας ακούσαμε (λίγο, οκ) Burzum όλοι θαυμάσαμε κάποια μύχια στιγμή της εφηβείας μας (πολύ λίγο, οκ) τον Varg. Δεν είναι όμως ένα απλό lifestyle ή μια εφηβική αρρώστια η σύνδεση της ακροδεξιάς με τον λαϊκίστικο ψευτοπαγανισμό ή την metal. Αποτελεί υποκουλτούρα, μια πολιτισμική αντιπρόταση μέσα στην μάχη των πολιτισμών. Όντως μπορεί τα μισά μακρυμάλλικα black-μέταλα (λίγα είπα) να αγνοούν τα εγκλήματα των Ναζί στην ανθρωπότητα –όπως αγνοούν και το τι θα πει ποιοτική μουσική- και να μην έχουν ιδέα τι υποστηρίζουν, αλλά η σύνδεση νέο-εθνικισμού και λαϊκίστικου παγανισμού είναι υπαρκτή τουλάχιστον αισθητικά και πολιτισμικά.



Για εσάς που δεν νιώσατε όμως τι θα πει αρβύλα της Βερμάχτ στο πόδι σας (φτού, σας!) που δεν ακούσατε τους Burzum να ρεύονται στα αυτιά σας, σπεύδω να σας ενημερώσω.

Πρώτος ο Αδόλφος Χίτλερ χρησιμοποίησε πολλά διαστρεβλωμένα στοιχεία της παράδοσης των αρχαίων πολιτισμών της Γερμανίας κάνοντας μια επίκληση στο folklore στοιχείο του μακρυμάλλη Τάρταρου-Γερμανού πολεμιστή υπέρ-άνδρα, γενναίο και ανδρείο και φυσικά πολεμόχαρο με το σπαθί στο χέρι, με six pack και αλειμμένος με λίπος από ζώα. Δεν αντιτάχτηκε όμως ποτέ του –επίσημα και πολιτικά- τουλάχιστον στο Χριστιανικό δόγμα –αν και το μετέφρασε με το δικό του μοναδικό τρόπο.



Τη σκυτάλη του εθνικού υπέρ-ανθρώπου, του πατριδοκάπηλου προγονόπληκτου είχε πάρει και ο δικός μας, Ιωάννης Μεταξάς. Στις επιδείξεις του φασιστικού καθεστώτος Μεταξά, ελλοχεύει η ολοήμερη βαρύτητα προς την στρατιωτική και αθλητική παιδεία και τα γυμνάσματα για την δημιουργία σπαρτιατικών σωμάτων, άνευ πνεύματος, οι δαυλοί και οι κωμικοτραγικές αναπαραστάσεις αρχαίων μαχών και γεγονότων, με αρχαίες περικεφαλαίες και πλαστικά αγάλματα.

Αρχαίο κιτς, αθάνατο.



Ας πάμε όμως και σε πιο επίκαιρα. Η Χρυσή Αυγή ως ο πλέον κυριότερος εκφραστής του «εθνικοσοσιαλισμού στην Ελλάδα» (από το 2012 και κοινοβουλευτικά), όπως αναφέρει στην Διακήρυξη Ιδεολογικών Αρχών της παρουσιάζει τον εθνικοσοσιαλισμό ως «συνεχιστεί της αρχαίας Ελλάδας». Έπειτα βάλει του «Εβραίου όλων των εποχών» (oh, Jesus Christe!) τον οποίο κατηγορεί ότι μολύνει τον «λευκό άνθρωπο» και ότι δημιούργησε τον χριστιανισμό τον οποίο ονομάζει «Ιουδαιοχριστιανισμό» και χαρακτηρίζει ως «μπολσεβικισμό της αρχαιότητας» και αργότερα του καπιταλισμού και του κομουνισμού.

Απορρίπτει την δημοκρατία φυσικά. Καλεί σε «εθνική σταυροφορία» και προτρέπει να γυρίσουμε στις προγονικές μας ρίζες (back to the roots..) στα σπαθιά, στα κράνη, και στην αρχαία Σπάρτη, δηλαδή κάπου στον 1100 π.Χ. Πόσο προοδευτικό, ε;



Ας δούμε και το πολιτισμικό συνοδευτικό. Πάμε στο βιβλίο με τον τίτλο «Το αστραφτερό σκοτάδι του Εωσφόρου» από τον κ. Οδυσσέα Πατεράκη , μια ποιητική συλλογή του 1982, με θέμα την «εθνική των Ελλήνων θρησκεία» όπως μας πληροφορεί ο υπότιτλος, από τον Εκδοτικό Οίκο «Ελεύθερη Σκέψη» ο οποίος συνδέεται στενά με την Χρυσή Αυγή.

Ο εκδοτικός οίκος έχει εκδώσει την εποχή εκείνη επίσης το «Για την Φυλή Για την Τιμή–Για το Αίμα» του Γεωργίου Μουσταιρά και τα «Μηνύματα» του Γεωργίου Μεταξά. Στη σελίδα 4 υπάρχει επίσης το «Αστραφτερό σκοτάδι του Εωσφόρου». Στην επόμενη ακριβώς σελίδα, ο σημερινός αρχηγός της Χρυσής Αυγής προλογίζει με υπερηφάνεια το βιβλίο: «Εκείνο όμως το οποίον προσωπικώς περισσότερο τιμώ εις το «Το αστραφτερό σκοτάδι του Εωσφόρου» είναι η Πνευματική Τόλμη και η Ιδεολογική Συνέπεια. Η Πνευματική Τόλμη ενός νέου ανθρώπου να μην υπολογίζει τον σκοταδισμόν είκοσι αιώνων και να τολμά αναφοράς εις τους παλαιούς απωλεσθέντας παραδείσους, οι οποίοι συγχρόνως είναι και οι μελλοντικοί κόσμοι των ονείρων μας, τα οποία με την Βούλησίν μας θα γίνουν πραγματικότης».

Ο φύρερ Μιχαλολιάκος όμως φαίνεται πολυγραφότατος. Διαβάζουμε σε ένα ποίημα του από την ποιητική συλλογή του «Η εξομολόγηση ενός εθνικού» : «Τραγόμορφος επρόβαλε του μύθου νοσταλγός,/ Σατανικά υπέροχος, ο Μέγας Παν./ Ώρα του δειλινού, το σκότος ανατέλλει/Και οι εξόριστοι της μέρας, οι Εωσφόροιοι ποιητές ξυπνούνε».



Ο Γ. Γερμενής, από την άλλη, είναι μπασίστας του συγκοτήματος «Naer Mataron» που έχει κάνει διεθνή καριέρα στο black metal (σιγά τα αυγά..Αλυσίδες, ψεύτικα αίματα, και ύμνους στον Σατανά). Είναι όμως και βουλευτής στο κοινοβούλιο με την Χρυσή Αυγή. Μέχρι στιγμής ο Γιώργος Γερμενής (aka Kaiadas) λαμβάνει πάνω από 4.000 ψήφους..



Μην ξεχνάμε και τον Αρτέμη Σώρρα και την «Ελλήνων Συνέλευσης» , τον τρις εκατομμυριούχο που «ορκιζόμενος στον Δία και την συμπαντική συμβατότητα» θα ξεχρεώσει την Ελλάδα. Tρέμε Σόιμπλε...



Μπορεί όλα αυτά να διατηρούν (ελπίζω) στους περισσότερους ένα άρωμα γραφικότητας , άλλα ότι είναι γραφικό δεν είναι συνάμα ακίνδυνο. Όχι όταν κάποιοι «γραφικοί» διέπραξαν ένα ολοκαύτωμα πριν χρόνια ούτε όταν «γραφικοί» δολοφονούν εν ψυχρώ μετανάστες.

Πολλοί νέοι συνεπαίρνονται από τους ύμνους στην ανδρεία, στην υπεροχή, την καθαρότητα, στην αρχαία Ελλάδα, τον εσωτερικό ρομαντισμό. Αισθητικά πάντα και αυτιστικά, όχι γνωστικά (μην μου πείτε πως ο Τζίμης το emo διαβάζει Πλάτωνα κάθε μέρα). Οι σβάστικες, οι σταυροί, οι στομφώδης προγονόπληκτοι λόγοι με την ανάδειξη της βίας και του τραμπουκισμού ως κάτι θετικό, ψαρώνουν νεαρούς που θέλουν από κάπου να πιαστούν, κάτι να δηλώσουν.

Αυτόν τον σκοπό έχουν άλλωστε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προπαγάνδα των απανταχού φασιστών και λοιπών μιασμάτων πατάει πάνω στην παράλληλη προβολή των διαστρεβλωμένων ηθών και παραδόσεων της αρχαιότητας, κουλτούρας ή θρησκείας.



Την σαθρότητα όλων αυτών των θεμελίων στον 21ο αιώνα είναι κάτι παραπάνω από περιττό για να την αναδείξουμε. Οφείλουμε όμως να πούμε πως «καμία» μαγκιά δεν υπάρχει στον τραμπουκισμό, καμία «φιλοπατρία» στην ιστορική διαστρέβλωση, καμία «καθαρότητα» στο έγκλημα, καμία «ηθική» στην εγκληματική προπαγάνδα. Η παθολογία είναι παθολογία..



Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε. Η Μακεδονία είναι δική μας, την Πόλη την χάσαμε - και δεν είδες που οδήγησαν τα νταηλίκια του 1922; Και εσύ είσαι απλά βλ@κ@ς αν ονειρεύεσαι πως η Ελλάδα των έντεκα εκατομμυρίων κατοίκων του 2016 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μεταλλαχτεί σε στρατοκρατούμενη αρχαία Σπάρτη.



Για αυτό αγαπητέ νέο-εθνικιστή με το αρχαιοελληνικό lifestyle του Ελληναρά βγάλε τους σταυρούς της ανδρείας από το πέτο σου, σταμάτα να παίρνεις τις δυνάμεις τους Άξονα στο call of duty μπας και ρίξεις την μεταλού γκόμενα που μένει απέναντι (πρώτο πράγμα δεν αντιλέγω, αλλά..). Κάνε κάτι με την ζωή σου πριν αποκτήσουν άλλοι τον έλεγχο της. Και εσύ θα μείνεις με τις παρωχημένες γραφικές και μισαλλόδοξες ονειρώξεις σου.



Έρωσθε και Ευδαιμονείτε.



Σιδερώστε τις μαύρες καμπαρντίνες Montgomery, γυαλίστε τα μαύρα άρβυλα της Βέρμαχτ που έχετε στην ντουλάπα (το ξέρω ότι έχετε..) και δώστε προσοχή. Πρόκειται να περιπλανηθούμε στα άδυτα της lifestyle ακροδεξιάς και νέο-βλαχιάς.Όσοι είστε έστω και λιγάκι μυημένοι στην καφρίλα της metal μουσικής και δε της black, ίσως το πιάσετε πιο γρήγορα.Όλοι μας ακούσαμε (λίγο, οκ) Burzum όλοι θαυμάσαμε κάποια μύχια στιγμή της εφηβείας μας (πολύ λίγο, οκ) τον Varg. Δεν είναι όμως ένα απλό lifestyle ή μια εφηβική αρρώστια η σύνδεση της ακροδεξιάς με τον λαϊκίστικο ψευτοπαγανισμό ή την metal. Αποτελεί υποκουλτούρα, μια πολιτισμική αντιπρόταση μέσα στην μάχη των πολιτισμών. Όντως μπορεί τα μισά μακρυμάλλικα black-μέταλα (λίγα είπα) να αγνοούν τα εγκλήματα των Ναζί στην ανθρωπότητα –όπως αγνοούν και το τι θα πει ποιοτική μουσική- και να μην έχουν ιδέα τι υποστηρίζουν, αλλά η σύνδεση νέο-εθνικισμού και λαϊκίστικου παγανισμού είναι υπαρκτή τουλάχιστον αισθητικά και πολιτισμικά.Για εσάς που δεν νιώσατε όμως τι θα πει αρβύλα της Βερμάχτ στο πόδι σας (φτού, σας!) που δεν ακούσατε τους Burzum να ρεύονται στα αυτιά σας, σπεύδω να σας ενημερώσω.Πρώτος ο Αδόλφος Χίτλερ χρησιμοποίησε πολλά διαστρεβλωμένα στοιχεία της παράδοσης των αρχαίων πολιτισμών της Γερμανίας κάνοντας μια επίκληση στο folklore στοιχείο του μακρυμάλλη Τάρταρου-Γερμανού πολεμιστή υπέρ-άνδρα, γενναίο και ανδρείο και φυσικά πολεμόχαρο με το σπαθί στο χέρι, με six pack και αλειμμένος με λίπος από ζώα. Δεν αντιτάχτηκε όμως ποτέ του –επίσημα και πολιτικά- τουλάχιστον στο Χριστιανικό δόγμα –αν και το μετέφρασε με το δικό του μοναδικό τρόπο.Τη σκυτάλη του εθνικού υπέρ-ανθρώπου, του πατριδοκάπηλου προγονόπληκτου είχε πάρει και ο δικός μας, Ιωάννης Μεταξάς. Στις επιδείξεις του φασιστικού καθεστώτος Μεταξά, ελλοχεύει η ολοήμερη βαρύτητα προς την στρατιωτική και αθλητική παιδεία και τα γυμνάσματα για την δημιουργία σπαρτιατικών σωμάτων, άνευ πνεύματος, οι δαυλοί και οι κωμικοτραγικές αναπαραστάσεις αρχαίων μαχών και γεγονότων, με αρχαίες περικεφαλαίες και πλαστικά αγάλματα.Αρχαίο κιτς, αθάνατο.Ας πάμε όμως και σε πιο επίκαιρα. Η Χρυσή Αυγή ως ο πλέον κυριότερος εκφραστής του «εθνικοσοσιαλισμού στην Ελλάδα» (από το 2012 και κοινοβουλευτικά), όπως αναφέρει στην Διακήρυξη Ιδεολογικών Αρχών της παρουσιάζει τον εθνικοσοσιαλισμό ως «συνεχιστεί της αρχαίας Ελλάδας». Έπειτα βάλει του «Εβραίου όλων των εποχών» (oh, Jesus Christe!) τον οποίο κατηγορεί ότι μολύνει τον «λευκό άνθρωπο» και ότι δημιούργησε τον χριστιανισμό τον οποίο ονομάζει «Ιουδαιοχριστιανισμό» και χαρακτηρίζει ως «μπολσεβικισμό της αρχαιότητας» και αργότερα του καπιταλισμού και του κομουνισμού.Απορρίπτει την δημοκρατία φυσικά. Καλεί σε «εθνική σταυροφορία» και προτρέπει να γυρίσουμε στις προγονικές μας ρίζες (back to the roots..) στα σπαθιά, στα κράνη, και στην αρχαία Σπάρτη, δηλαδή κάπου στον 1100 π.Χ. Πόσο προοδευτικό, ε;Ας δούμε και το πολιτισμικό συνοδευτικό. Πάμε στο βιβλίο με τον τίτλο «Το αστραφτερό σκοτάδι του Εωσφόρου» από τον κ. Οδυσσέα Πατεράκη , μια ποιητική συλλογή του 1982, με θέμα την «εθνική των Ελλήνων θρησκεία» όπως μας πληροφορεί ο υπότιτλος, από τον Εκδοτικό Οίκο «Ελεύθερη Σκέψη» ο οποίος συνδέεται στενά με την Χρυσή Αυγή.Ο εκδοτικός οίκος έχει εκδώσει την εποχή εκείνη επίσης το «Για την Φυλή Για την Τιμή–Για το Αίμα» του Γεωργίου Μουσταιρά και τα «Μηνύματα» του Γεωργίου Μεταξά. Στη σελίδα 4 υπάρχει επίσης το «Αστραφτερό σκοτάδι του Εωσφόρου». Στην επόμενη ακριβώς σελίδα, ο σημερινός αρχηγός της Χρυσής Αυγής προλογίζει με υπερηφάνεια το βιβλίο: «Εκείνο όμως το οποίον προσωπικώς περισσότερο τιμώ εις το «Το αστραφτερό σκοτάδι του Εωσφόρου» είναι η Πνευματική Τόλμη και η Ιδεολογική Συνέπεια. Η Πνευματική Τόλμη ενός νέου ανθρώπου να μην υπολογίζει τον σκοταδισμόν είκοσι αιώνων και να τολμά αναφοράς εις τους παλαιούς απωλεσθέντας παραδείσους, οι οποίοι συγχρόνως είναι και οι μελλοντικοί κόσμοι των ονείρων μας, τα οποία με την Βούλησίν μας θα γίνουν πραγματικότης».Ο φύρερ Μιχαλολιάκος όμως φαίνεται πολυγραφότατος. Διαβάζουμε σε ένα ποίημα του από την ποιητική συλλογή του «Η εξομολόγηση ενός εθνικού» : «Τραγόμορφος επρόβαλε του μύθου νοσταλγός,/ Σατανικά υπέροχος, ο Μέγας Παν./ Ώρα του δειλινού, το σκότος ανατέλλει/Και οι εξόριστοι της μέρας, οι Εωσφόροιοι ποιητές ξυπνούνε».Ο Γ. Γερμενής, από την άλλη, είναι μπασίστας του συγκοτήματος «Naer Mataron» που έχει κάνει διεθνή καριέρα στο black metal (σιγά τα αυγά..Αλυσίδες, ψεύτικα αίματα, και ύμνους στον Σατανά). Είναι όμως και βουλευτής στο κοινοβούλιο με την Χρυσή Αυγή. Μέχρι στιγμής ο Γιώργος Γερμενής (aka Kaiadas) λαμβάνει πάνω από 4.000 ψήφους..Μην ξεχνάμε και τον Αρτέμη Σώρρα και την «Ελλήνων Συνέλευσης» , τον τρις εκατομμυριούχο που «ορκιζόμενος στον Δία και την συμπαντική συμβατότητα» θα ξεχρεώσει την Ελλάδα. Tρέμε Σόιμπλε...Μπορεί όλα αυτά να διατηρούν (ελπίζω) στους περισσότερους ένα άρωμα γραφικότητας , άλλα ότι είναι γραφικό δεν είναι συνάμα ακίνδυνο. Όχι όταν κάποιοι «γραφικοί» διέπραξαν ένα ολοκαύτωμα πριν χρόνια ούτε όταν «γραφικοί» δολοφονούν εν ψυχρώ μετανάστες.Πολλοί νέοι συνεπαίρνονται από τους ύμνους στην ανδρεία, στην υπεροχή, την καθαρότητα, στην αρχαία Ελλάδα, τον εσωτερικό ρομαντισμό. Αισθητικά πάντα και αυτιστικά, όχι γνωστικά (μην μου πείτε πως ο Τζίμης το emo διαβάζει Πλάτωνα κάθε μέρα). Οι σβάστικες, οι σταυροί, οι στομφώδης προγονόπληκτοι λόγοι με την ανάδειξη της βίας και του τραμπουκισμού ως κάτι θετικό, ψαρώνουν νεαρούς που θέλουν από κάπου να πιαστούν, κάτι να δηλώσουν.Αυτόν τον σκοπό έχουν άλλωστε. Βλέπουμε λοιπόν ότιΤην σαθρότητα όλων αυτών των θεμελίων στον 21ο αιώνα είναι κάτι παραπάνω από περιττό για να την αναδείξουμε. Οφείλουμε όμως να πούμε πωςΗ παθολογία είναι παθολογία..Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε. Η Μακεδονία είναι δική μας, την Πόλη την χάσαμε - και δεν είδες που οδήγησαν τα νταηλίκια του 1922; Και εσύ είσαι απλά βλ@κ@ς αν ονειρεύεσαι πως η Ελλάδα των έντεκα εκατομμυρίων κατοίκων του 2016 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μεταλλαχτεί σε στρατοκρατούμενη αρχαία Σπάρτη.Για αυτό αγαπητέ νέο-εθνικιστή με το αρχαιοελληνικό lifestyle του Ελληναρά βγάλε τους σταυρούς της ανδρείας από το πέτο σου, σταμάτα να παίρνεις τις δυνάμεις τους Άξονα στο call of duty μπας και ρίξεις την μεταλού γκόμενα που μένει απέναντι (πρώτο πράγμα δεν αντιλέγω, αλλά..). Κάνε κάτι με την ζωή σου πριν αποκτήσουν άλλοι τον έλεγχο της. Και εσύ θα μείνεις με τις παρωχημένες γραφικές και μισαλλόδοξες ονειρώξεις σου. Ραφαήλ Μπελενιώτης , 07/07/2017 ΚΑΤΑΘΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΟΥ