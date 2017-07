No more tough love Α Α

Συναντηθήκαμε μετά από πολύ καιρό με μια αγαπημένη μου φίλη και η αλήθεια είναι πως είχαμε λείψει η μια στην άλλη και ο "καφές", που εγώ ποτέ δεν πίνω, έγινε μαραθώνιος. Και καταλήξαμε να λέμε τα εσώψυχα μας και το είδος της αγάπης που θέλουμε στη ζωή μας και που έχουμε πραγματικά ανάγκη.

Και το συμπέρασμά μας: No more tough love.



Το ακριβώς αντίθετο θα έλεγα. Pure love. Αγάπη που προσφέρει κουλουράκι για να σε γλυκάνει. Αγάπη που χαϊδεύει τα μαλλιά. Αγάπη που ευχαριστιέται με τα απλά και τα καθημερινά. Αγάπη που σε αφήνει ελεύθερο να αποφασίσεις τι θες. Να φύγεις και να ξαναγυρίσεις γιατί δεν αντέχεις μακριά.



Αγάπη που δεν κρίνει, δεν επιτίθεται, δε δημιουργεί ενοχές. Αγάπη που δεν πονάει και δεν πληγώνει. Αγάπη που δεν χειραγωγεί και δεν ψυχαναγκάζει. Ούτε καταπιέζει, ούτε πνίγει. Αγάπη που δε φοράει τον μανδύα "στο λέω για το καλό σου".

Αυτή η αγάπη δεν ξέρει καλύτερα από μένα το δικό μου το καλό.





Αγάπη, λοιπόν, που σε παίρνει από το χέρι και σου δείχνει δρόμο. Αυτή που ενώνει και χτίζει γέφυρες επικοινωνίας, που γεμίζει το μέσα σου και γαληνεύει την ψυχή σου. Αυτή που σε κάνει να νιώθεις ο εαυτός σου και που δεν αφήνει χώρο για ανταγωνισμό. Μόνο τρυφερά βλέμματα και αγνό ενδιαφέρον.



Αγάπη που νοιάζεται και σε φροντίζει και εκφράζεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο- όποιον έχει ο καθένας για να την δείχνει.

Αγάπη που μαγειρεύει το αγαπημένο σου φαγητό και ας μην το έχει πετύχει. Αγάπη που ξέρει ν' αξιολογεί την προσπάθεια και ξέρει ν' ακούει. Αγάπη που σου ψιθυρίζει γλυκόλογα στ' αυτί και σου στέλνει μηνύματα. Αγάπη που λέει "Μου λείπεις" και "Σε πεθύμησα". Αγάπη που γίνεται στίχος ποιήματος και ερωτική επιστολή και νανούρισμα. Αγάπη που γίνεται μούσα και έμπνευση.





Αγάπη που σ' αφήνει ν' αφεθείς. Αυτή που βλέπει φώτα και όχι σκοτάδια. Αυτή που δεν βλέπει αδιέξοδα. Αγάπη που αναζητά την ουσία στις σχέσεις και όχι το φαίνεσθαι. Αγάπη που ηλεκτρίζει από τα θετικά vibes.



Αγάπη που απελευθερώνει και σε κάνει καλύτερο άνθρωπο και φέρνει στη ζωή σου ομορφιά και χαμόγελο και τόξα ουράνια και αισιοδοξία.

Αγάπη που σε κάνει να νιώθεις οικεία και ας έχεις να δεις τον άλλο αιώνες.

Αγάπη που αν δεν υπάρχει στη ζωή σου θα σου λείπει.

Eleni Polymatidou , 06/07/2017