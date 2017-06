Μου έλειψαν τα γέλια μας

Παπανικολάου Ράνια

I fall in love with everything. I also hate everything.

Οδηγός Επιβίωσης Viky Georgiou Οδηγός Επιβίωσης Κλείσε το κουτί των αναμνήσεων. Κράτα κάτι και για σένα. Ζήσε για σένα. Viky Georgiou Ο μαλάκας της πίσω πόρτας Makis Lamos Ο μαλάκας της πίσω πόρτας Περίεργο πράγμα η ψυχή του καθένα, τα πάθη, οι ιδιοτροπίες, τα θέλω και οι εμμονές του. Makis Lamos Η διαδρομή της σκέψης σου Ευαγγελίνα Τσέλιου Η διαδρομή της σκέψης σου Παρασκευή βράδυ, βαδίζοντας στα στενά του κέντρου της Αθήνας παρέα με τις σκέψεις και τη μουσική. Ευαγγελίνα Τσέλιου Σιωπή... Μαρύσα Παππά (2#x_2) Σιωπή... Δε θέλησα να λύσω τους κόμπους που μας ένωναν. Τους έκοψα και ησύχασα δια παντός από δαύτους. Μαρύσα Παππά (2#x_2) Ιστορία δίχως τέλος... Μαρία Φόλιου Ιστορία δίχως τέλος... Ιστορίες που δεν ξεκινούν τυπικά, συνηθισμένα και με ύφος ξεβαμμένο και πολύ-χρησιμοποιημένο, ''μια φορά κι έναν καιρό", αλλά ξαφνικά κι απρόβλεπτα. Μαρία Φόλιου Ακρωτηριασμός Ελευθερία Καραμολέγκου Ακρωτηριασμός Υπάρχουν λογιών λογιών απώλειες. Μικρές και μεγάλες. Υλικές και άυλες.

Απώλειες που περνούν κι άλλες που παίρνουν κομμάτια σου μαζί τους. Ελευθερία Καραμολέγκου

