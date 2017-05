Δυο μάτια θάλασσες

Παπανικολάου Ράνια

I fall in love with everything. I also hate everything. It's har... περισσότερα

δημοσίευσε κι εσύ στο enfo.gr

Μοναξιά μου όλα Μαρύσα Παππά (2#x_2) Μοναξιά μου όλα Αναρωτήθηκα άπειρες φορές ποιος πραγματικά είναι μόνος. Εγώ που τόσο καιρό ήμουν απομονωμένη ή αυτοί που κλείστηκαν από επιλογή στα καβούκια τους; Μαρύσα Παππά (2#x_2) Αφιερωμένο σε μια «Μαρία»… Μαρύσα Παππά (2#x_2) Αφιερωμένο σε μια «Μαρία»… Ήρθε η μεγάλη της ώρα να ζήσει έτσι όπως θέλει, να ερωτευτεί με πάθος, να αγαπήσει και να νιώσει… Μαρύσα Παππά (2#x_2) Μαζί σου είμαι ο χειρότερος εαυτός μου Παπανικολάου Ράνια Μαζί σου είμαι ο χειρότερος εαυτός μου Ο κόσμος πάει κατά διαόλου γιατί έχουμε ξεχάσει να μας αγαπάμε, να μας προσέχουμε και να μας συγχωρούμε... Παπανικολάου Ράνια Νύχτωσε... Στέφανος Μαντζαρίδης Νύχτωσε... Όνειρα. Άπιαστα πουλιά που αν δε βιαστείς να προφτάσεις, φεύγουν μακριά σου για πάντα... Στέφανος Μαντζαρίδης Όπως αρμόζει στη μνήμη σου… Μαρία Φασουλάκη (Maria Fasoulaki) Όπως αρμόζει στη μνήμη σου… Δεκαέξι χρόνια μετά εξακολουθώ να έχω στο μυαλό μου την εικόνα του τσαλακωμένου αυτοκινήτου να στέκεται σε περίοπτη θέση στο σημείο Χ προς παραδειγματισμό. Μαρία Φασουλάκη (Maria Fasoulaki) Δε συγχωρώ αλλά κυριώς δεν ξεχνώ Αντιγόνη Δε συγχωρώ αλλά κυριώς δεν ξεχνώ Συγχωρώ, σημαίνει δίνω χώρο, αποδέχομαι το λάθος του άλλου και το διαγράφω. Αντιγόνη

περισσότερα

enfo.gr Web Wikipedia Βικιπαίδεια YouTube