Όπως αρμόζει στη μνήμη σου…

Μαρία Φασουλάκη (Maria Fasoulaki)

"How wonderful it is that nobody has to wait a single moment to... περισσότερα

δημοσίευσε κι εσύ στο enfo.gr

Δε συγχωρώ αλλά κυριώς δεν ξεχνώ Αντιγόνη Δε συγχωρώ αλλά κυριώς δεν ξεχνώ Συγχωρώ, σημαίνει δίνω χώρο, αποδέχομαι το λάθος του άλλου και το διαγράφω. Αντιγόνη Η "παγίδα" του Έλληνα φοιτητή Βαγγέλης Γιαννακός Η "παγίδα" του Έλληνα φοιτητή Τα φοιτητικά χρόνια είναι η μόνη περίοδος της ζωής μας που έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε κάτι που όχι μόνο να μας γεμίζει εσωτερικά αλλά και να μας προσφέρει κάτι. Βαγγέλης Γιαννακός Ματωμένη Σκέψη mitsaki Ματωμένη Σκέψη ΤΙ συμβαίνει όταν βλέπεις μια κρυφή σου φαντασίωση απωτυπομένη με λόγια; ΠοιΑ είναι τα συναισθήματά σου όταν δε φοβάσαι να παραδεχτείς αυτό που νιώθεις; mitsaki Φωτογραφίες τάφου Pen Tri Φωτογραφίες τάφου Εκκλησάκι στην άκρη του δρόμου - δήλωση ατυχήματος - Νίκος ετών 28. Το μάρμαρο της βάσης ντύνει υπερμεγέθης φωτογραφία του νεαρού. Του νεκρού νεαρού. Pen Tri I'm still here, aren't I? άγνωστο μέλος I'm still here, aren't I? Μπαίνοντας στο twitter για μερικά κρύα αστεία και ειδήσεις, κάτι περίεργο εμφανίζεται στο timeline μου. Έχω συνηθίσει σε ψεύτικες ιστορίες αυτοκτονιών στο ίντερνετ, τώρα όμως υπάρχει και ένα βίντεο. άγνωστο μέλος 225 εκατομμύρια... Viky Georgiou 225 εκατομμύρια... Τη στιγμή που αγωνιώ για τη λυπητερή στο supermarket, 225 εκατομμύρια παιδιά αναγκάζονται σε εργασία λόγω φτώχειας... Κάτι όμως πρέπει να κάνουμε. Κάθε ένα από αυτά έχει δικαίωμα στο χαμόγελο. Viky Georgiou

περισσότερα

enfo.gr Web Wikipedia Βικιπαίδεια YouTube