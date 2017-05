Ο σταυρός ενός επαίτη

Cheshire Cat

Imagination is the only weapon in the war against reality... περισσότερα

Η μαμά μου έλεγε... Viky Georgiou Η μαμά μου έλεγε... Μαμά... Όσα κι αν ειπωθούν γι αυτόν τον άνθρωπο, ποτέ δε θ είναι αρκετά για να εκφράσουν όλα εκείνα που νιώθουμε για εκείνη. Viky Georgiou Οι λέξεις κι εγώ Ίφι Π. Οι λέξεις κι εγώ Οι λέξεις έχουν τη δύναμη που λείπει τις πιο πολλές φορές από εμάς. Ίφι Π. Η Πόλη της ψυχής μου... Στέφανος Μαντζαρίδης Η Πόλη της ψυχής μου... Istanbul, Πόλη ή Κωνσταντινούπολη. Όπως κι αν την αποκαλέσεις, για μένα θα είναι πάντα ο ομφάλιος λώρος που με κρατάει δεμένο με τα παιδικά μου χρόνια... Στέφανος Μαντζαρίδης Café Εδέμ Γιώργος Μπιλικάς Café Εδέμ Δεν υπάρχουν πουθενά αλήθειες πια, γιατί τις έχω μαζέψει όλες μέσα μου καθώς σε περιμένω στο Café Εδέμ. Γιώργος Μπιλικάς Αναπνοή Θήτα Κάπα Αναπνοή Η πρώτη μας αναπνοή μόλις ξυπνάμε είναι σαν το πρώτο κλάμα του μωρού που γεννιέται μέσα σ' ένα ξένο περιβάλλον. Θήτα Κάπα Για τους ανθρώπους που όταν μας έβαλαν στο τρένο, έφυγαν Καλλιόπη Μ. Για τους ανθρώπους που όταν μας έβαλαν στο τρένο, έφυγαν Αν μείνει να σε κοιτάζει μέχρι να απομακρυνθεί το τρένο, τότε μαζί με εσένα απομακρύνεται κι ένα κομμάτι του που σου έχει χαρίσει. Αλλιώς το ταξίδι τελειώνει εδώ. Καλλιόπη Μ.

