Ζώα που ψάχνουν απεγνωσμένα για βοσκοτόπια και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να επιβιώσουν. Άνθρωποι που βλέπουν τη γη να εξαφανίζεται κάτω από τα πόδια τους αδυνατώντας να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Χαράδρες και φαράγγια που εμφανίζονται εκεί που υπήρχε το λιγοστό καλλιεργήσιμο έδαφος απειλώντας να καταπιούν τους πάντες και τα πάντα. Παιδιά που υποσιτίζονται γιατί είναι αδύνατον πια να φυτέψεις οτιδήποτε.

Αυτή είναι σήμερα η εικόνα τόσο στην Τανζανία όσο και στην υπόλοιπη Ανατολική Αφρική. Μια εικόνα για την οποία είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι...



Jali Ardhi σημαίνει φροντίδα για τη γη στα Σουαχίλι...

Το πρόγραμμα ''Jali Ardi Project'' είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα των ''Natural Environment Research Council'', ''The Arts and Humanities Research Council'' και του ''Economic and Social Research Council'' σε συνεργασία με το ''Plymouth University'', το οποίο έχει σα στόχο την εκτίμηση της επίδρασης της διάβρωσης του εδάφους τόσο στο περιβάλλον όσο και στις κοινότητες της Ανατολικής Αφρικής.



Ενεργή συμμετοχή ακόμα στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν το Τμήμα Αγροτικών Σπουδών του ''The Nelson Mandela African Institution of Science and Technology'', το Τμήμα Ψυχολογίας του ''University of Exeter'', το Τμήμα Οικολογικού Σχεδιασμού του ''Schumacher College'' και το ''International Water Management Institute''.





Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται η διάλεξη και η έκθεση φωτογραφίας του δημοσιογράφου Carey Marks με θέμα την επίδραση της διάβρωσης του εδάφους στο τοπίο και στους ανθρώπους της Τανζανίας, που είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 23 με 31 Μαΐου στο Plymouth Univercity.



Πόσο αναστρέψιμη είναι τελικά η κατάσταση;

Τόσο λόγω της άγριας εκμετάλλευσης του εδάφους και του υπεδάφους της αφρικανικής ηπείρου σε συνδυασμό με τις κακές πρακτικές στην καλλιέργεια όσο και λόγω της κλιματικής αλλαγής, η τρομακτική διάβρωση του εδάφους στην Ανατολική Αφρική έχει οδηγήσει τις κοινότητες που ζουν στη γωνιά αυτή της μαύρης ηπείρου σε πραγματική απόγνωση. Άλλωστε ας μη ξεχνάμε πως αναφερόμαστε στην περιοχή του πλανήτη που έχει υποφέρει όσο καμιά άλλη από λιμούς.





Αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα της περιοχής μοιάζει να επηρεάζεται δραματικά καθώς τα ζώα αδυνατούν πια να βρουν τροφή και να αναγκάζονται έτσι να μεταναστεύουν αλλάζοντας στην κυριολεξία τον οικολογικό και βιολογικό χάρτη της Αφρικής με όλες τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στα οικοσυστήματα της.



Είναι βέβαιο πως αν πραγματικά επιθυμούμε τη λύση του προβλήματος δεν θα πρέπει να παραμείνουμε άλλο σιωπηλοί και αδρανείς. Η μάνα όλων μας, η Αφρική, πληρώνει βαρύτατο τίμημα για τον πλούτο της και η αποικιοκρατία, παλαιά και σύγχρονη, τραβάει δίχως κανένα έλεος και τον τελευταίο πόρο της. Και σα να μην έφτανε αυτό, η μαύρη ήπειρος είναι εκείνη που δέχεται περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κάτι που οφείλεται και πάλι αποκλειστικά στον ''πολιτισμένο'' Δυτικό κόσμο, με αποτέλεσμα να πεθαίνει μέρα με την ημέρα...



Jali Ardhi λοιπόν, φροντίδα για τη γη μας. Τη γη που μας γέννησε όλους μας, μήπως και καταφέρουμε να σωθεί...



Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Guardian και σε εκείνη του Plymouth Univercity.



