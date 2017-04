''No Finish Line'', αγώνας για την αλληλεγγύη δίχως τέλος Α Α -No Finish Line- είναι ήδη γεγονός!



Ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας στον κόσμο, μια εκδήλωση που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, αθλητές ή μη, διεξάγεται στην Αθήνα από 26 έως 30 Απριλίου 2017.



Έρχεται πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα και φιλοξενείται από το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος".



Ένας αγώνας τρεξίματος non stop έρχεται να μας βγάλει από την αδράνεια, να μας ξυπνήσει και να μας μεταφέρει το μήνυμα της αλληλεγγύης.



Ενενήντα ώρες συνεχόμενου τρεξίματος για πέντε ολόκληρες ημέρες, από τις 26 έως τις 30 Απριλίου.

Οι συμμετέχοντες συμβάλλουν με τα χιλιόμετρά τους και την παρουσία τους σ' έναν σκοπό ιερό, αφού τα έσοδα θα διατεθούν στην Ένωση "Μαζί για το Παιδί".



