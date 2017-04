Η Διπλή Πηγή της Λησμονιάς

Cheshire Cat

Imagination is the only weapon in the war against reality... περισσότερα

Αξίζει ή δίνω εγώ αξία; Θωμη Μπαλτσαβια Αξίζει ή δίνω εγώ αξία; Ενθουσιάζομαι. Έχω ανάγκη. Έλκομαι. Περίμενα καιρό και ήρθε! Αξίζει; Μου αξίζει; Αυτό φαίνεται εξ' αρχής. Θα ασχοληθώ; Πως; Δίνοντάς του εγώ αξία; Θωμη Μπαλτσαβια Το ταξίδι της γνωριμίας Marimous Το ταξίδι της γνωριμίας Όλοι ζούμε στο κόσμο μας. Ο καθένας από εμάς έχει ένα δικό του, πολύ προσωπικό, μικρόκοσμο, τόσο διαφορετικό από του άλλου. Marimous Το σύνδρομο της Μητέρας Τερέζας Θωμη Μπαλτσαβια Το σύνδρομο της Μητέρας Τερέζας Πόσο εύκολο είναι να κυριαρχείται η ζωή σου από υπερβολική δόση καλοσύνης; Και τελικά πόσο καλό για σένα και τους άλλους είναι αυτό; Θωμη Μπαλτσαβια Τάσεις φυγής Θωμη Μπαλτσαβια Τάσεις φυγής Όπου και να πας, όλα τα κουβαλάς μέσα σου και δε γλιτώνεις στ' αλήθεια από κάτι. Θωμη Μπαλτσαβια Στο κυνήγι της ευτυχίας... Swthria Mk Στο κυνήγι της ευτυχίας... Δέκα βήματα που οδηγούν στην ευτυχία. ¨η μήπως τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα; Swthria Mk Κατα ...θλίβομαι Καλλιόπη Μ. Κατα ...θλίβομαι Ίσως το να είσαι τόσο σωστός, σου δημιουργεί προσδοκίες που οι άλλοι στην πλειονότητά τους είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν. Καλλιόπη Μ.

