Time Sharers Α Α

Time Sharers… Timesharers είναι εκείνοι που μοιράζονται το χρόνο τους με άλλους, δεν είναι φίλοι, δεν είναι εραστές, αδυνατούν να ταιριάξουν και να επενδύσουν σε σχέσεις που να οδηγούν σε κάτι παραπάνω πέραν της σωματικής επαφής.

Επιλεγούν να κρατούν καλά κρυμμένα συναισθήματα και λόγια και απλά αρέσκονται στην μοιρασιά του χρόνου. Χρόνου ελεύθερου και πληκτικού. Με απουσία συναισθηματισμού και έλλειψη αγάπης παρευρίσκονται δίπλα σε κάποιον/α μόνο και μόνο για να μην είναι μόνοι.

Μα αν δε μπορείς να αντέξεις τη μοναξιά σου, αν δε μπορείς να τα βρεις με τον εαυτό σου, δε θα τα βρεις ποτέ και με κανένα!



Δεν είναι η οικονομική κρίση το χειρότερο που μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο. Είναι η απουσία συναισθημάτων, είναι η έλλειψη αγάπης και η μη κατανόηση των αναγκών του. Είναι που φοβάται να επενδύσει στο βωμό του έρωτα ο timesharer, αρέσκεται στο να περνά καλά στο εδώ και στο τώρα.

Δεν ενδιαφέρεται για το διπλανό/η του γιατί πολύ απλά δε νιώθει, δεν αισθάνεται. Δεν αφήνεται, δεν ονειρεύεται και δε στοχεύει.



Σε μια αναζήτηση να βρω κάτι κοινό εννοιολογικά με το timesharer, μου εμφανίστηκε το parttakers! Αντίστοιχο με το δικό μας ελληνικό «παρτάκιας»; Θα μπορούσε…

Ας γυρίσουμε σε αυτούς, ανεξαρτήτως της ονομασίας, τους γνωρίζουμε, τους βλέπουμε, πολλές φορές τους κρίνουμε. Μα τι νόημα έχει να ασχολούμαστε μαζί τους εάν δεν ανήκουμε στη «φάρα» τους ή δεν είναι το ταίρι μας;

Όταν αισθανθείς ότι είσαι σε μια σχέση που δίνεις και δε παίρνεις, καλό είναι να αποχωρείς άμεσα, ειδάλλως έχεις το μερίδιο ευθύνης σου αν γίνεται αποδέκτης μιας τέτοιας μοιρασιάς χρόνου, απλά και μόνο αν το αποδέχεσαι.



Είμαστε φτιαγμένοι για να αγαπάμε και είναι αναγκαιότητα για τον καθένα μας να αγαπιόμαστε. Αν αγαπάμε χωρίς ανταπόκριση μας πονά και μας απογοητεύει. Αν όμως δεχόμαστε να είμαστε με ανθρώπους που δε μας αγαπούν ή δε μπορούν να ταιριάξουν μαζί μας, είμαστε υπαίτιοι για τον εκάστοτε πόνο.

Γιατί κάθε επιλογή έχει και το τίμημα της!



Υπάρχουν πολλοί timesharers εκεί έξω αλλά υπάρχουν και πολλοί έτοιμοι και συνειδητοποιημένοι να μοιρασθούν πέραν από το χρόνο τους και την ψυχή τους!

ΝΙΚΗ



