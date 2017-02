Τοξικές σχέσεις... Α Α

Αν στα παραπάνω βλέπεις τον εαυτό σου, το πιο πιθανό είναι να βρίσκεσαι σε μία "τοξική" σχέση. Τι είναι όμως η τοξική σχέση;

Η τοξική σχέση είναι σίγουρα επιζήμια για τη ζωή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που σε γεμίζουν με χαρά. Από την άλλη όμως τα τοξικά άτομα έρχονται να σου χαλάσουν τη χαρά αυτή. Τοξικές σχέσεις σύμφωνα με τους επιστήμονες δημιουργούνται σε δύο περιπτώσεις. Όταν κάνεις σχέση με κάποια άτομα που δεν έχεις καθόλου συμβατότητα ως προς τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής τους ή με κάποιον/α που είναι πραγματικά κακός άνθρωπος.



Παρακάτω θα προσπαθήσω να αναφέρω μερικούς τύπους τοξικών σχέσεων αλλά και τι φυσικά λένε για όλα αυτά οι ειδικοί.

Υπάρχουν οι τοξικοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να τους αποκαλέσουμε και ελεγκτές. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι θέλουν να μαθαίνουν την κάθε σου κίνηση, θέλουν να μαθαίνουν που βρίσκεσαι, τι κάνεις, με ποιον μιλάς, με ποιον γελάς. Θα κάνουν τα πάντα για να το μάθουν αυτό, ακόμα και να φτάσουν σε ακραίες περιπτώσεις.

Σίγουρα οι ελεγκτές αυτοί στην πρώτη επικοινωνία μαζί σου, θα προσπαθήσουν να σε ψαρέψουν για να δουν πού βρίσκεσαι και τι κάνεις.



Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ζηλεύουν υπερβολικά όταν βρίσκεσαι σε ένα σημείο που εκείνος/η δε βρίσκεται, θέλουν να ξέρουν αν βρίσκεσαι με τους φίλους σου ή τις φίλες σου. Πιστεύουν από την άλλη ότι με οποιοδήποτε άνθρωπο μιλήσεις, ταυτόχρονα φλερτάρεις, ειδικά βέβαια, σύμφωνα με τους ειδικούς, εάν γελάς και κάνεις χιούμορ με τους ανθρώπους αυτούς κατά τον ζηλιάρη εραστή φλερτάρεις.

Το παραπάνω σου χαλάει την ίδια σου τη ζωή σε κάνει να υποφέρεις γιατί θα πρέπει να κάτσεις μόνος/η σου και φυσικά να βρίσκεσαι μακριά από όλους τους ανθρώπους που κατά τον ‘’δικό’’ σου άνθρωπο είναι επικίνδυνοι για σένα.

Σε μία μικρή δόση ζήλιας να συμφωνήσω αλλά σε τέτοιους είδους ζηλείες τα πράγματα δεν είναι καλά και η συγκεκριμένη εμμονή καταντάει την ζωής σου ανυπόφορη.



Μία άλλη κατηγορία ανθρώπων που ανήκουν στους τοξικούς είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη γωνία και περιμένουν να κάνεις το πρώτο σου λάθος, όποιο και να είναι αυτό, στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά, με απώτερο σκοπό μόνο να σε μειώσουν και να σε χλευάσουν. Ψάχνουν πάντα τον τρόπο εκείνον που θα σε κάνουν να νιώσεις ανόητος/η ή ακόμα και ανίκανος/η.

Αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα στο παρελθόν είχαν παρόμοια προβλήματα από τρίτους ή απλά τους αρέσει να αισθάνονται αρχηγοί απέναντί σου και το μόνο που θέλουν είναι να σε ρίχνουν ψυχολογικά μόλις βρουν το πρόσφορο έδαφος.



Μία ακόμα κατηγορία τοξικών ανθρώπων είναι αυτοί οι οποίοι σε εκβιάζουν ψυχικά, και τι είναι αυτό; Είναι όταν ο/η σύντροφος απειλεί την αξιοπρέπεια σου, θυμίζοντας σου πιθανά κάποια παλιότερα αρνητικά χαρακτηριστικά σου, ενώ προσπαθεί κάθε φορά να σου θυμίζει ότι χάρη σε εκείνον/η έχεις κάποια κέρδη που είσαι μαζί του/της, ή ότι χάρη σε εκείνον/η βρίσκεσαι εκεί που είσαι.

Αν βρίσκεσαι ειδικά σε αυτού του είδους τη σχέση τότε επιτρέπεις ουσιαστικά σε αυτό το είδος ανθρώπου να επιδρά αρνητικά πάνω σου με αποτέλεσμα να δημιουργεί σε σένα μία συνεχιζόμενη ηττοπάθεια. Ότι δηλαδή από τη στιγμή που το λέει εκείνος/η είναι το σωστό αλλά στην πράξη όχι μόνο δεν είναι σωστό, είναι λάθος διότι το να μειώνεις έναν άνθρωπο έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει πιθανά ψυχικά προβλήματα στο μέλλον.





Επιγραμματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν σχόλια που σε μειώνουν, άνθρωποι που σου δημιουργούν ενοχές άνθρωποι που σε κάνουν να πιστεύεις ότι τα κάνεις όλα λάθος, που ζηλεύουν υπερβολικά και γίνονται πάντα κτητικοί με αποτέλεσμα να κάνουν τη ζωή σου μίζερη και να απομακρύνεσαι από τους φίλους και τις φίλες σου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τοξικοί και θα πρέπει να δεις εάν τελικά έχει θετικά το να βρίσκεσαι σε μία σχέση με ένα τέτοιον άνθρωπο.



Πριν δούμε ποιες είναι οι κινήσεις αυτές που πρέπει να κάνει κάποιος πού βρίσκεσαι σε μια τέτοια σχέση, τονίστε το συγκεκριμένο. Ο τοξικός άνθρωπος σε μία σχέση αλλάζει πάντα συμπεριφορά μόλις αισθανθεί ότι σας χάνει αλλά πάντα για λίγο. Σκοπός του να σας ‘’ξαναδέσει’’ και μόλις το πετύχει επανέρχεται στις παλιές κακές συνήθειες.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι δεξιοτέχνες στην χειραγώγηση και αντιλαμβάνονται, πότε ένα άτομο είναι έτοιμο να τον/την εγκαταλείψει. Αλλάζουν αμέσως συμπεριφορά για να τον/την κρατήσουν ζητώντας συγνώμη, λέγοντας του ξέχασε το και προχωράμε. Φτάνουν λοιπόν στο σημείο να απολογηθούν για ότι έκαναν αλλά μόλις δουν ότι ο στόχος τους είναι πάλι δίπλα τους το μεγαλύτερο ποσοστό ανακτούν την παλιά τους κακή συμπεριφορά.



Οι ειδικοί προτείνουν ότι για να απεγκλωβιστεί κανείς από αυτή την κατάσταση πρέπει να κάνει κάποια απλά βήματα. Το κυριότερο είναι ν' αγαπήσει τον ίδιο τον εαυτό και να πει ότι αυτός/η είμαι και αυτή είναι η αξία μου.

Βάλε ξεκάθαρα όρια στον/η σύντροφό σου σε σχέση με τις ανάγκες σου και δώσε το χρόνο να προσαρμοστεί.

Πρέπει να κατανοήσεις για ποιο λόγο διατηρείς τη σχέση με τον/η σύντροφο, γιατί τον/ην αγαπάς, γιατί το χρειάζεσαι ή μήπως κάτι άλλο. Κι αν η απάντηση είναι ότι φοβάσαι μήπως θα μείνεις μόνη/ος τότε φρόντισε να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου και να δείξεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω.

Πάρε τις αποστάσεις σου από τον άνθρωπο σου, βάλε ένα διάστημα που εσύ πιστεύεις ότι χρειάζεται (μία εβδομάδα, τρεις βδομάδες...), τόνισε ότι χρειάζεται αυτή η απόσταση για να δείτε και οι δύο αν αυτή η σχέση έχει μέλλον ή απλά το μελάνι στο βιβλίο της σχέσης σας ξεθωριάζει.

Τέλος ξεκαθάρισε την κατάσταση με τον/την σύντροφό σου. Μπορείτε να αφαιρέσετε από την παραπάνω λίστα με τα προβλήματα τοξικών ανθρώπων κάποια; Μπορεί ο άνθρωπός σας να σας εμπιστευτεί, να σταματήσει να σας χειραγωγεί;

Ορίστε τα αυτά σε ένα συγκεκριμένο αυστηρό χρονικό διάστημα, αν σε αυτό όμως το διάστημα δεν παρατηρείτε καμία αλλαγή, όσο κι αν ακούγεται δύσκολο, ο χωρισμός ίσως να είναι μία καλή λύση πρώτα για την δική σας ψυχική υγεία και μετά για τους άλλους. Θυμηθείτε ότι στη ζωή σε αντιμετωπίζουν όπως εσύ μαθαίνεις τους άλλους να σε αντιμετωπίζουν. (Wayne W. Dyer)



Ακόμη έξω έβρεχε Ίφι Π. Ακόμη έξω έβρεχε Πώς κρύβεις το κενό που είναι μέσα σου; Πώς γεμίζεις ξανά; Πώς αντικαθιστάς την απουσία ενός βλέμματος; Ίφι Π.



