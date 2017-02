Όταν όλα τελειώσουν…

Cheshire Cat

Μια νύχτα με το απωθημένο μου Αντιγόνη Μια νύχτα με το απωθημένο μου Τι θα είχε γίνει αν προσπαθούσαμε λίγο περισσότερο για αυτό που θέλαμε; Αντιγόνη Εθισμός Θήτα Κάπα Εθισμός Ζούμε με τους εθισμούς μας. Εθιζόμαστε στο αλκοόλ, στον καπνό, στα ναρκωτικά, στο φαγητό, σε ανθρώπους, σε καταστάσεις και σε συναισθήματα. Θήτα Κάπα Προσπάθεια ολόκληρης ζωής Μαρίσα Παππά (1#x_2) Προσπάθεια ολόκληρης ζωής Κλείσε σφιχτά τα μάτια σου για να μην αφήσεις την παραμικρή χαραμάδα του παρόντος να εισβάλει και να χαλάσει τις μαγικές, δικές σου στιγμές. Μαρίσα Παππά (1#x_2) Ο μοναχικός άνθρωπος που λέγαμε Vs_pap Ο μοναχικός άνθρωπος που λέγαμε Σαν τον δεις, κοντοστάσου ένα, δύο, όσα λεπτά χρειαστούν και αφουγκράσου όλες εκείνες τις φωνές που βγαίνουν από μέσα του, αυτές που 'χουν παλέψει για να γίνει αυτός που είναι. Vs_pap Μην με παρεξηγείς, αξίζω... Αντιγόνη Μην με παρεξηγείς, αξίζω... Είναι όμορφο να δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους... Αντιγόνη Χωρίς εκείνον... Δέσποινα Σημάκου (Καλυψώ) Χωρίς εκείνον... Καμία μοναξιά δεν μπορεί να συγκριθεί μ' εκείνη της οριστικής απώλειας και της απόλυτης σιωπής και απραξίας. Δέσποινα Σημάκου (Καλυψώ)

