Ο θρήνος των γλάρων

Cheshire Cat

Imagination is the only weapon in the war against reality... περισσότερα

Λέξεις άγραφες Ιάσονας Κάντας Λέξεις άγραφες Γιατί δεν υπάρχει πιο μεγαλειώδες πράγμα από εκείνο που δεν ειπώθηκε ποτέ με λόγια. Ιάσονας Κάντας Άνευ ορίων DianaValchanova Άνευ ορίων Μια μικρή ιστορία της δύναμης της αγάπης. Μια ιστορία που μπορεί να συμβαίνει γύρω μας και να μη μπορούμε καν να την αντιληφθούμε... DianaValchanova Ερωτικά αποσπάσματα Ιάσονας Κάντας Ερωτικά αποσπάσματα Εκεί γεννήθηκε άφθαρτος, απ’ την αρχή ο κόσμος, ανάμεσα σε δυο παλάμες. Τη δική σου και τη δική μου. Εκεί γεννιούνται ο έρωτας, τα όνειρα κι ο κόσμος. Ιάσονας Κάντας Άγιε, υπάρχεις; Stel Άγιε, υπάρχεις; Ο Άη-Βασίλης δεν είναι ψέματα. Θέλω να πω το ξέρω ότι δεν υπάρχει. Αλλά με μια μοναδική έννοια είναι σαν να υπάρχει. Stel Χριστούγεννα του 2016 Panagiotis Tsouroupidis Χριστούγεννα του 2016 Ποια ήταν άραγε τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που σε λίγες μόνο μέρες θα μας χαιρετήσει; Panagiotis Tsouroupidis Platform 9 & 3/4 Κατερίνα Γεμελιάρη Platform 9 & 3/4 Δυο-τρεις αράδες για έναν άνθρωπο που εμφανίστηκε ξαφνικά και ομορφαίνει τις ημέρες μου. Κατερίνα Γεμελιάρη

